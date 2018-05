Gewalt in Flüchtlingsunterkunft

In einer Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden ist es am Freitagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Asylbewerbern und Polizisten gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein Streit zwischen zwei Georgiern bei der Essensausgabe der Auslöser. Sicherheitskräfte vor Ort hatten daraufhin die Polizei gerufen. In der Folge hatten sich rund 50 Heimbewohner versammelt und die Einsatzkräfte angegriffen. Ein Angreifer soll versucht haben, die Beamten mit einer Eisenstange aus seinem Bettgestell zu attackieren. Bei den Auseinandersetzungen wurden den Angaben zufolge zwei Polizisten und ein Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt. Vier Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs.

Sexualdelikt: Zeugen gesucht!

Im Zusammenhang mit einer Sexualstraftat sucht die Polizei Chemnitz nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, hat eine 23-jährige Frau am Sonnabend einen Funkstreifenwagen angehalten und behauptet, vergewaltigt worden zu sein. Beim Tatort handele es sich um ein Parkplatz hinter dem Gebäude des Landesamtes. Aufgrund der von der Frau gegebenen Täterbeschreibung konnten die Polizisten einen 46 Jahre alten Tatverdächtigen im Stadtzentrum vorläufig festnehmen. Der Mann musste am Sonntagvormittag wieder entlassen werden. Hinweise nimmt die Kripo in Chemnitz unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387 3448.

Frau, Kind und Beamte verletzt

Am Freitag mussten Beamte der Leipziger Polizei bei einer familiären Auseinandersetzung eingreifen. Wie die Polizeidirektion mitteilte, drang ein 31-jähriger Mann gewaltsam in eine Wohnung im Stadtteil Möckern ein und schlug die dort Anwesenden. Dabei wurden eine Frau und ein zweijähriges Kind verletzt. Der Täter verletzte sich anschließend selbst und flüchtete aus der Wohnung auf ein Nachbargrundstück. Bei der Festnahme wehrte sich der Täter und griff drei Beamte an. Bevor er von den Beamten überwältigt werden konnte, verletzte er zwei Polizisten leicht und einen schwer. Alle Verletzten mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Rubbellose überführen Einbrecher

Gestohlene Rubbellose haben in Dresden einen Einbrecher überführt. Wie die Polizei mitteilte, brachen am Sonnabend zwei unbekannte Täter an der Großenhainer Straße in die Räume einer Postfiliale ein. Dort stahlen sie Schlüssel, Werkzeug, Kundenpakete und Rubbellose von derzeit unbekanntem Wert. Weil einer der Täter versuchte, einen Teil der gestohlenen Lose in einem Lottoladen am Bahnhof Neustadt einzulösen, kamen die Beamten ihm auf die Spur. Die der örtlichen Bundespolizei stellte ihn und übergab ihn der Landespolizei. Der Täter wurde vorläufig festgenommen.

Fünf Kilogramm Marihuana

In der Nacht zum Sonntag stellten Beamte der Autobahnpolizei eine große Menge Rauschgift sicher. Wie die Polizeidirekion Dresden mitteilte, wurden in einem Pkw bei einer Kontrolle auf dem Autobahn-Rastplatz Wilsdruff fünf Kilogramm Marihuana gefunden. Der 22-jährige Fahrer seine 19-jährige Begleiterin waren den Angaben zufolge auf der A14 nach Dresden unterwegs. Bei der Kontrolle des Gepäcks fanden die Beamten unter anderem eine Tasche mit einer größeren Menge mit dem Rauschgift in Folienbeuteln.

