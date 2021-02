Die Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sowie der TU Ilmenau arbeiten mit neuen Methoden. Bildrechte: MDR/Roman Rackwitz

Im vergangenen Jahr habe der Pollenflug bei Erle und Hasel bereits im Januar begonnen, sagt Geologin Anna Schubert von der Freien Universität Berlin, die die Daten langfristig im Blick hat. "Ende Januar war die Schwelle zur mäßigen Belastung bereits überschritten worden und Mitte Februar 2020 die Schwelle zur starken Belastung", so Schubert.



Die Vorhersage von Pollenbelastung und Zusammensetzung wird dank neuer wissenschaftlicher Methoden immer genauer. Ein in Leipzig entwickeltes automatisches Mikroskopieverfahren ermöglicht es, binnen Minuten hunderte Pollenarten zu zählen und sie per künstlicher Intelligenz genau in ihrer Zusammensetzung zu bestimmen. Auch Feinstaubanteile werden gemessen. Das ist ganz besonders interessant, weil Pollen Umweltgifte und Bakterien über weite Strecken transportieren können.