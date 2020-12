"Im Winter sind viele Leute zu Hause anzutreffen, weil die Gartenzeit beendet ist. Und wegen Corona sitzen jetzt auch viel mehr Kunden im Homeoffice. Das erreiche ich die Leute gut. Das ist okay. Viele sind in diesem Jahr aber besonders genervt und aggressiv. Vor allem in den Großstädten sind alle gleich auf 180. Ich bin noch nie so häufig angepflaumt und beschimpft worden. Das geht hin bis zu Beleidigungen. Das war im vorigen Advent noch nicht so. Manche Leute denken, Paketboten sind dumme Leute, die in der Schule nicht richtig aufgepasst haben. Manche sagen auch, 'Tja, Augen auf bei der Berufswahl'. Geht’s noch? Bei Konfrontationen versuche ich das auszudiskutieren oder sage, dass ich keine Zeit für so etwas habe und höre nicht weiter zu. Trotzdem ärgere ich mich darüber."