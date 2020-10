Zum Tag des Einbruchschutzes informiert die Polizei in Sachsen mit verschiedenen Partnern über mehr Sicherheit für Häuser und Wohnungen. Nach eigenen Angaben will die Behörde mit Tipps in den Sozialen Netzwerken die Menschen für das Thema sensibilisieren. "Unser Ziel ist es, den Trend der vergangenen Jahre fortzusetzen und die Zahl der Einbrüche weiter deutlich zu senken", sagte Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. "Wer sich an die einfachen Verhaltensregeln hält, hat den ersten Schritt zum Einbruchschutz bereits getan."