Bauland ist in Sachsen erheblich teurer geworden. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, sind die Quadratmeterpreise 2018 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 30 Prozent gestiegen. Käufer mussten rund 70 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Am preiswertesten war Bauland im Landkreis Görlitz mit knapp 25 Euro pro Quadratmeter. In Leipzig war der Quadratmeterpreis mit 254 Euro zehnmal so hoch. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr knapp neun Millionen Quadratmeter Bauland verkauft.