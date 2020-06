Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen stellt jedoch fest, dass das nicht klappt: "Eventim weigert sich nach wie vor, an die Kunden Erstattungen vorzunehmen beziehungsweise Gutscheine auszugeben. Seit dem 20. Mai dürfen Veranstalter, die in dieser Branche tätig sind, Gutscheine ausgeben. Da heißt, dass die Kunden reine Wertgutscheine akzeptieren müssen, soweit sie nicht persönliche oder wirtschaftliche Gründe angeben können und hier eine Erstattung beanspruchen."

Nur in Einzelfällen habe es Gutscheine oder Erstattungen von Eventim gegeben, berichtet Neumerkel. Und selbst dann sei es immer wieder zu Problemen gekommen:

In den Fällen, wo eine Erstattung vorgenommen wurde, wurde eine imaginäre Gebühr abgezogen. Wo kein Mensch weiß, wofür diese gelten soll. Das ist natürlich vollkommen rechtswidrig.

Auch in der Arena Leipzig finden regelmäßig von Eventim verantwortete Konzerte, Shows und andere Veranstaltungen statt. Matthias Kölmel, der Geschäftsführer der ZSL-Betreibergesellschaft, erklärt: "Wir als Veranstaltungsort, der wirklich nur die Halle zur Verfügung stellt, haben da wenig Möglichkeiten irgendwie als Vermittler aufzutreten. Klar, wir können Brücken bauen, aber im Endeffekt ist für die Veranstaltung der jeweilige Veranstalter verantwortlich und dann auch Eventim als Ticket-Portal."

Die Geschäftsleitung von Eventim war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch online ist eine Kontaktaufnahme schwer möglich. Verbraucherschützer wie Claudia Neumerkel raten Betroffenen "sich zwingend an den Veranstalter, den eigentlichen Vertragspartner zu wenden." Bei diesem sollten Kunden Druck machen, belegen, dass sie Anspruch haben, und eine Frist setzen. Es sei nicht sinnvoll "bloß per Email oder Telefonat zu sagen, ich möchte jetzt meinen Wertgutschein haben."