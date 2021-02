Produkte mit Hanf - wie gut sind sie wirklich?

Dieser Hype kommt aus den USA. Die Hanfpflanze hat viele interessante Inhaltsstoffe, die man im Moment genauer erforscht. Die Stoffe hätten angeblich unglaubliches Potenzial, dem Körper Gutes zu tun. Und viele Menschen hoffen natürlich darauf, dass es bei ihnen funktioniert und sind sehr offen. Viele glauben, dass das, was aus einer Pflanze kommt, immer etwas Gutes ist.

Das CBD wird vor allen Dingen aus den Blüten und Blättern der Hanfpflanze gewonnen. Dort findet man besonders hohe Mengen an CBD. Daraus werden dann sogenannte Extrakte aufbereitet, also besonders hoch konzentrierte Anteile. Und die werden dann wiederum mit verschiedenen Pflanzenölen vermischt. Meistens ist die Basis Hanfsamenöl und das ist auch schon alles. Wenn man sich ein CBD-Öl kauft, hat man hat ein Pflanzenöl als Basis plus diese CBD-Extrakte.