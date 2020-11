Den Prognosen nach wird die Bevölkerungsentwicklung in Sachsen auch künftig vom Geburtendefizit bestimmt. Gemeint ist damit die Tatsache, dass pro Jahr deutlich mehr Menschen sterben als geboren werden. Es wird angenommen, dass bis 2035 durch dieses Defizit zwischen 415.000 und 444.000 Menschen weniger in Sachsen leben werden als noch im Jahr 2018. Demgegenüber stehen Wanderungsgewinne – also das Plus an Zuzügen nach Sachsen abzüglich der Fortzüge – in Höhe von rund 283.000 Menschen. Das Geburtendefizit kann also lediglich abgeschwächt, aber nicht ausgeglichen werden.