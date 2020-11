Angemerkt sei an dieser Stelle allerdings, dass die Bevölkerungsprognose auf bisherigen demografischen Entwicklungen aufbaut und diese fortschreibt. Sie können damit einerseits zwar als Ausgangspunkt für künftige Planungen sein, andersrum können aber Planungsentscheidungen positiv oder negativ auf die Bevölkerungsentwicklung wirken.

Eine Abweichung zwischen prognostizierter und tatsächlicher Einwohnerzahl in den kommenden Jahren ist also nicht ausgeschlossen und kann ein Hinweis darauf sein, dass sich die gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem Ort zum Positiven oder Negativen geändert haben.