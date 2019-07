In Sachsen sollen Filme, die meist nur auf Festivals gezeigt werden, künftig auch außerhalb der Großstädte zu sehen sein. Dafür ist das Projekt „film.land.sachsen" auf den Weg gebracht worden, wie das Kultusministerium in Dresden mitteilte. Damit kämen Kinofreunde im ganzen Land in den Genuss dieser Streifen. Das Projekt werde in diesem Jahr mit 70.000 Euro und im kommenden Jahr mit 100.000 Euro gefördert.