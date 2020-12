Für viele Menschen findet das Weihnachtsfest in diesem Jahr digital statt.

Für viele Menschen findet das Weihnachtsfest in diesem Jahr digital statt.

Der Freistaat Sachsen hat gemeinsam mit Prominenten eine Social Media-Aktion zum Weihnachtsfest gestartet. Die Kampagne läuft unter dem Titel "So geht Weihnachten 2020" und soll ein positives, motivierendes Signal an die Menschen in Sachsen während der Weihnachtstage senden, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber.