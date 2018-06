Zusammen die WM erleben. In Sachsen gibt es zahlreiche Public-Viewing-Angebote.

Zusammen die WM erleben. In Sachsen gibt es zahlreiche Public-Viewing-Angebote. Bildrechte: dpa

Sachsen In diesen Städten gibt es Public Viewing zur Fußball-WM

Wer die WM-Spiele in großer Runde sehen möchte, geht zum Public Viewing. Öffentliche Plätze, Kinos, Sportkneipen und auch Kirchgemeinden - die Palette des Angebots ist lang. Wo Sie in Sachsen während der Fußballweltmeisterschaft die Spiele genießen können, finden Sie in unserem Überblick. Es handelt sich um eine Auswahl.