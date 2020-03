Wir haben uns 27 Quetschies stichprobenartig angeschaut und haben gesehen, dass sie so im Schnitt elf Gramm Zucker pro hundert Gramm haben. Das lässt sich in etwa vergleichen mit einer klassischen Cola. Die hat auch elf Gramm Zucker pro hundert Milliliter. Das ist ziemlich viel.

Obst zum Beißen - immer die bessere Alternative Bildrechte: Colourbox.de



Ja, auf alle Fälle. Nicht nur, weil es von den Nährstoffen her besser ist, sondern auch, weil durch das Nuckeln an dem Fläschchen sehr viel von diesem Püree an die Zähne kommt, und das bleibt auch relativ lange daran haften. Länger, als es feste Speisen tun. Man hat die Fruchtsäuren im Apfelmus oder in einer Banane und eben auch den Zucker. Und der greift dann die Zähne an und erhöht das Risiko für Karies.