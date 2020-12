In Gebieten mit hoher Radonbelastung müssen Gebäude künftig so gebaut werden, dass das radioaktive Gas nicht eindringen kann. Das regelt eine neue Allgemeinverfügung des Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Sie tritt am 31. Dezember 2020 in Kraft.