Wie kann man Radfahrer auch in Sachsen besser schützen?

Fahrradunfälle im Straßenverkehr Im Jahr 2017 registrierte die Polizei 382 Tote und 79.346 Verletzte bei Radunfällen bundesweit. 2018 starben 455 Radfahrer.



Die mit Abstand häufigsten Unfallgegner für Fahrradfahrer sind Pkw mit 75 Prozent. Viel seltener stoßen zwei Fahrradfahrer zusammen: 9 Prozent.

Mit Fußgängern stoßen Fahrradfahrer in 6 Prozent der Fahrradunfälle zusammen.



Radunfälle mit Lkw bzw. Sattelschleppern sind mit 5 Prozent am seltensten. Aber: Die Unfallfolgen sind relativ schwer. 76 Fahrradfahrer starben 2017 bei so einer Unfallsituation.



Quelle: Statistisches Bundesamt 2017