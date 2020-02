Der Einbau von Rauchmeldern ist bei Neubauten in vielen Bundesländern bereits seit einigen Jahren Pflicht. 2016 zog auch Sachsen nach. Für Bestandsbauten sieht das anders aus. Da gibt es in Sachsen bislang keine Regelung. In allen anderen Bundesländern schon. Dort gilt sie auch schon - abgesehen von Berlin und Brandenburg. Dort tritt sie 2021 in Kraft. Nun will auch der Freistaat Sachsen nachziehen.