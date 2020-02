Pflicht oder nicht?

Feuerwehr und Mietervereine fordern seit Jahren vehement eine Pflicht für Rauchwarnsysteme in Wohnhäusern. Auch der Verein "Haus und Grund", der die Eigentümer vertritt, ist generell dafür. Viele Vermieter in Sachsen hätten sich bereits eigenmächtig dazu verpflichtet und Rauchmelder in ihren Gebäuden auf eigene Kosten installiert, sagt Eric Lindner, Geschäftsführer von "Haus und Grund Leipzig". Er sei jedoch gegen eine verpflichtende Regelung. Dabei macht sie gerade in Sachsen Sinn, stehen hier doch viele Gründerzeithäuser, bei denen die Treppenhäuser oftmals aus Holz gestaltet sind.

In Sondereinrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindertagesstätten, Schulen und Hochhäusern gilt bereits eine generelle Pflicht für Rauchmelder. Diese Gebäude werden regelmäßig kontrolliert. Auch ob die Fluchtwege und Zufahrten für die Feuerwehr im Brandfall gewährleistet sind.

Todesursache Rauchvergiftung

Rund 200.000 Brände gibt es jährlich in Deutschland. Dabei kommen jedes Jahr rund 600 Menschen zu Tode. 80 Prozent aller Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden. 90 Prozent an einer Rauchvergiftung. Besonders im Schlaf überraschen Brände meist die Hausbewohner, da in dieser Zeit die Geruchswahrnehmung beeinträchtigt ist. Durch die Einführung der Rauchmelderpflicht konnte die Zahl der Toten durch Rauchgasvergiftung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden.

Am besten überall

Bildrechte: IMAGO Am besten ist es, in jedem Zimmer einen Rauchmelder anzubringen, mindestens aber im Schlafzimmer, im Flur und gegebenenfalls in den Kinderzimmern. Seit 2008 dürfen in Deutschland nur noch Rauchmelder verkauft werden, die der DIN-Norm EN 14604 entsprechen. Danach müssen die Geräte folgende Mindestanforderungen erfüllen:

Der Alarmton muss mindestens 85 dB/3m erreichen.

Mit einem Testknopf muss sich die Funktionsfähigkeit des Gerätes jederzeit überprüfen lassen.

Ein nötiger Batteriewechsel muss mindestens 30 Tage vor Ende der Batterielebensdauer angezeigt werden. Meist geschieht das durch einen wiederkehrenden Signalton.

Der Rauch muss von allen Seiten in den Melder eindringen können.

Dabei sollten die entsprechenden Öffnungen nicht größer als 1,3 Millimeter sein, um das Eindringen von Staub und Insekten zu verhindern.

Wichtige Tipps

Die meisten Rauchmelder sind schnell montiert und leicht zu handhaben. Trotzdem gibt es einiges zu beachten:

Bringen Sie die Rauchmelder immer in der Zimmermitte an der Decke an, weil der Rauch nach oben steigt und der Melder dort am frühesten Alarm schlägt. Montieren Sie das Gerät nicht an Schrägen, abgehängten Balken oder ähnlichem.

Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Rauchmelder regelmäßig.

Wechseln Sie rechtzeitig die Batterien. In der Regel machen sich die Geräte mit einem leisen Piepton bemerkbar, wenn die Batterie schwächer wird. Bei einem guten Rauchmelder reicht der Strom für diese Meldung über mehrere Tage oder sogar Wochen, damit zum Beispiel auch Urlauber nach der Rückkehr wissen, dass ein Batteriewechsel fällig ist.

Quelle: MDR/lt