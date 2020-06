Im Rahmen einer bundesweiten Razzia sind am Dienstag auch mehrere Objekte in Sachsen durchsucht worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mitteilte, standen Nutzer der Plattform "crimenetwork.co" im Fokus der Ermittler. Sie sollen der sogenannten "Underground Economy Szene" angehören und im Internet unter anderem mit Informationen, Daten, Drogen, Falschgeld und Waffen handeln. 81 Polizisten haben Wohnungen in Dresden und Leipzig sowie in den Landkreisen Meißen und Mittelsachsen durchsucht. Die Beamten stellten dabei Computertechnik, Handys, Drogen (Marihuana, Amphetamine, Ecstasy-Tabletten), drei Hieb- und Stichwaffen sowie zwei Schlagringe und Bargeld in Höhe von mehr als 3.000 Euro sicher.