Einsatz des LKA Sachsen Großrazzia wegen Poker-Betrugs

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen eines groß angelegten Betrugs bei Pokerspielen hat die Polizei bundesweit mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte des Landeskriminalamts ( LKA ) Sachsen durchsuchten am Dienstag außerdem 23 Wohnungen und andere Objekte in Sachsen, Berlin, Hamburg und vier weiteren Bundesländern, wie das LKA in Dresden mitteilte. In Sachsen fanden die Maßnahmen in Dresden, Markkleeberg und Zwickau statt. Insgesamt waren rund 300 Beamte im Einsatz.