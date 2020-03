Sofortprogramm "Sachsen hilft sofort" In Sachsen ist am Montag das Sofortprogramm "Sachsen hilft sofort" gestartet. Damit sollen Unternehmen, Landwirtschaftsbetriebe, Solo-Selbstständige und Freiberufler unterstützt werden, die wegen der Corona-Pandemie in Schieflage geraten. Die Anträge müssen bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt werden, die die Betroffenen auch berät.



Wer ist antragsberechtigt?

Unternehmen mit weniger als einer Million Euro Jahresumsatz



Was können die Betroffenen erwarten?

Innerhalb von 48 Stunden erhalten sie eine Soforthilfe bis zu 50.000 Euro, in Ausnahmefällen bis zu 100.000 Euro. Das Geld wird zinslos gewährt. Bei Unternehmen und Selbstständigen, welche die jetzt entstehenden Verluste nicht wieder ausgleichen können, wird nach frühestens 36 Monaten geprüft, ob die Hilfe gestundet werden kann oder auf eine Rückzahlung verzichtet wird.



Wo finde ich weitere Informationen?

Ausführliche Informationen gibt es bei der Sächsischen Aufbaubank unter folgender Adresse: https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-benötigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp