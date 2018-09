Kritik und Zustimmung für Kretschmers Regierungserklärung

Nach der Regierungserklärung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer haben sich auch Bundespolitiker zu Wort gemeldet. Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter forderte mehr Ehrlichkeit von der Sachsen-CDU. Kretschmer müsse sich "endlich eingestehen", dass das Problem des Rechtsradikalismus von CDU-geführten Regierungen länger als 20 Jahre ignoriert worden sei. Laut Hofreiter ist es in Sachsen höchste Zeit, "dass man die Sicherheitsbehörden auf Vordermann bringt". Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundstagsfraktion, Irene Mihalic, sagte "Man muss die Dinge klar benennen und erkennen, dass Rechtsextreme mit dem Erzeugen einer Pogromstimmung einen Mob mobilisiert haben."

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat im Zusammenhang mit den Ereignissen in Chemnitz ein Gesetz zur Förderung der Demokratie vorgeschlagen. "Es ist auch die Aufgabe des Staates, die demokratische Bildung junger Menschen auf allen Ebenen zu organisieren", sagte die SPD-Politikerin der Tageszeitung "Die Welt". Die Mittel für die Jugendarbeit in Sachsen seien jahrelang gekürzt worden. "Die Folgen davon sehen wir jetzt", so Giffey.