Neue Kritik nach Selbstkritik des Dresdner Polizeipräsidenten am Einsatz der Polizei gegen ZDF-Reporter

Nach der Entschuldigung des Dresdner Polizeipräsidenten Horst Kretzschmar zum umstrittenen Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Kamerateam, ebbt die Kritik an der sächsischen Regierung nicht ab. Die Linkspartei in Sachsen verlangt eine öffentliche Korrektur in der Darstellung der Ereignisse auch von Sachsens Innenminister Wöller. Der innenpolitische Sprecher der Fraktion die Linke im Sächsischen Landtag, Enrico Stange war am Donnerstag im Innenausschuss des Sächsischen Landtags von Innenminister Roland Wöller und Landespolizeipräsident Jürgen Georgie mehr als 90 Minuten lang über den Sachverhalt informiert worden. Nun fühlt er sich von der Lesart der Regierung "dreist belogen".

Kritik an Sachsens Staatsregierung übte auch der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter. Er verlangt eine Entschuldigung des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Dieser hatte in einer Twitter-Nachricht die Polizisten in Schutz genommen und die Journalisten indirekt als unseriös bezeichnet. "Es gibt Probleme in Teilen der sächsischen Sicherheitsbehörden", sagte Hofreiter in einem Zeitungsinterview der Funke Mediengruppe. Manche wüssten dort offenbar nicht, wie man bei Demonstrationen mit Journalisten umzugehen hat. "Hier braucht es eine bessere Fort- und Ausbildung", sagte Hofreiter.