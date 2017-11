Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hält eine neue große Koalition für eine Option nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche. "Es kann sein, dass es Gespräche in der SPD gibt", sagte Tillich. Es habe von Anfang an in der SPD eine Debatte gegeben, ob die klare Absage an Koalitionsgespräche mit der Union richtig gewesen sei. Bildrechte: dpa