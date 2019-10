Die Jüdische Gemeinde in Dresden ist nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle zutiefst bestürzt und verunsichert. Die Vorsitzende Nora Goldenbogen sagte im Interview mit MDR SACHSEN, mit so einem Anschlag habe niemand gerechnet. Die Gemeinde werde die Sicherheitsmaßnahmen überdenken.

Bildrechte: studioline photography Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen beabsichtigten Anschlag auf eine Jüdische Gemeinde schon einmal hatten. Nora Goldenbogen Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Dresden

Auch Gemeindemitglied Wolfram Nagel sieht mit dem Anschlag von Halle eine neue Stufe der Gewalt gegen Juden erreicht. Dass die Polizei mit einem SEK vor der Synagoge in Dresden anrückt, sei bisher nicht vorgekommen, sagte Nagel MDR SACHSEN. Die Gemeinde sorge sich nun um die Sicherheit ihrer rund 700 Mitglieder. Die Vorkehrungen der Polizei an der Synagoge hält Nagel für nicht ausreichend. Er wünscht sich eine dauerhafte Präsenz der Beamten. Außerdem müsse die veraltete Sicherheitstechnik an der Synagoge erneuert werden.



Landesrabbiner: "Weckruf für Gesellschaft"

Bildrechte: Roland Halkasch Landesrabbiner Zsolt Balls bezeichnete den Anschlag von Halle als traurigen "Weckruf für die Gesellschaft und für uns selbst." Die Radikalität, egal ob rechts oder links, sei gefährlich und bedrohe auch jüdisches Leben in Deutschland und Europa. "Wir hoffen, dass die Polizei und Politiker verstehen werden, wie wichtig die physische Sicherheit für die Jüdischen Gemeinden ist und dass den Worten auch Taten folgen werden."

Die Jüdische Gemeinde in Dresden will ihre Aktivitäten trotz der Verunsicherung fortführen, am Freitagabend feiert sie regulär ihren wöchentlichen Gottesdienst. "Wenn wir unser jüdisches Leben hier nicht fortsetzen, dann hat der Täter in Halle gesiegt", sagte Rabbiner Akiva Weingarten. "Wir hoffen auch, dass unserer Synagoge weiter offenbleiben kann - wie sie es bis heute ist", fügte er hinzu.

Antisemitismus-Beauftragter fordert schärferes Vorgehen

Der sächsische Beauftragte für jüdisches Leben, Thomas Feist, forderte ein schärferes Vorgehen gegen antisemitische Straftaten. In den Jüdischen Gemeinden wachse die Sorge, dass Kriminalität gegen Juden nicht mit der notwendigen Härte des Rechtsstaats geahndet würde, erklärte Feist in Dresden. Viele jüdische Mitbürger seien mittlerweile skeptisch, "dass das öffentliche Verurteilen von Judenhass durch die Politik auch Konsequenzen nach sich zieht".

Notwendig sei eine "konsequente Verfolgung und unnachgiebige Verurteilung antisemitischer Täter", möglicherweise auch eine Verschärfung des Strafrechts für diese Fälle, sagte Feist.

Bildrechte: CDU, Landesverband Sachsen Die Anschläge in Halle sind kein alleiniges Problem der jüdischen Gemeinde - sie treffen uns und unser Zusammenleben insgesamt. Thomas Feist Sächsischer Beauftragter für jüdisches Leben

Nach den tödlichen Schüssen in Halle waren auch in Sachsen die Sicherheitsvorkehrungen an Jüdischen Friedhöfen und Synagogen verstärkt worden. Er sei allerdings auch ein "Zeichen eines Ausnahmezustandes, der schnellstens beendet werden muss", erklärte Feist.

Sicherheitsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit verstärkt

Sachsens Innenminister Roland Wöller rief die Bürger dazu auf, sich schützend vor die Jüdischen Gemeinden im Freistaat zu stellen. Um ein "deutliches Zeichen" zu setzen, wolle er für Freitagabend eine Versammlung vor der Dresdner Synagoge anmelden, kündigte der CDU-Politiker an. Auch die Stadt Dresden und die Kirchen riefen für Freitag zu einer Solidaritätsbekundung an der Synagoge auf. Wöller forderte die Menschen auf, es in Chemnitz und Leipzig gleichzutun. Der Kampf gegen Rechtsextremismus müsse aus der Mitte der Gesellschaft bekommen.

Nora Goldenbogen nach dem Gespräch mit Innenminister Roland Wöller Bildrechte: Tino Plunert Zuvor hatte sich der Innenminister mit der Vorsitzenden des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden, Nora Goldenbogen, dem Dresdner Rabbiner Akiva Weingarten und Polizeipräsident Horst Kretzschmar unter anderem über erhöhte Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen ausgetauscht. Diese sollen für 34 Einrichtungen in Sachsen auf unbestimmte Zeit gelten, darunter Gemeinden und Friedhöfe. Wöller sagte den jüdischen Gemeinden außerdem finanzielle Unterstützung zu, um Sicherheitstechnik nachrüsten zu können.

Seit dem Anschlag in Halle werden werden auch an den Chemnitzer und Leipziger Synagogen wurden mehrere Beamte postiert. Die Streifen in Chemnitz sind angehalten, auch das jüdische Restaurant Shalom im Blick zu behalten, das vor einem Jahr Ziel eines Anschlags war.

Ludwig: Deutschland muss Heimat für jüdische Bürger bleiben