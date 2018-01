Landesvorstandsmitglied Holger Mann schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Das knappe Ergebnis und die intensive Debatte zeigen, dass sich die Union weiter bewegen muss, will man die 440.000 SPD-Mitglieder überzeugen. Hier sehe ich den größten Bedarf in der konkreten Ausgestaltung der Verbesserungen in der Arbeitsmarkt-, Renten und Gesundheitspolitik.

Abstimmungsergebnis der sächsischen Delegierten Von den neun Stimmberechtigten aus Sachsen stimmten drei für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und sechs dagegen.

Die sächsische CDU hat das Ja der SPD auf dem Außerordentlichen Parteitag in Bonn zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen begrüßt. Er sei froh, dass die SPD den Weg für Koalitionsverhandlungen freigemacht habe, sagte der Generalsekretär der Landes-CDU, Alexander Dierks. Dies sei eine wichtige Hürde gewesen. "Ziel muss es jetzt sein, so schnell wie möglich zu einer stabilen Regierung für Deutschland zu kommen", sagte Dierks. Zugleich lehnte er in den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen weitreichende Nachverhandlungen ab. Das Sondierungspapier sei die klare Leitplanke für die Verhandlungen, erklärte er.

Christian Hartmann Bildrechte: CDU-Landtagsfraktion Sachsen Dierks Parteikollege Christian Hartmann geht noch einen Schritt weiter. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion forderte auf Facebook, keine "wesentlichen Dinge" in das Koalitionspapier zu schreiben, über die bei den Sondierungen nicht gesprochen worden sei. Und weiter heißt es: "Wenn in der SPD abschließend die Mitglieder über die Annahme des Koalitionsvertrages entscheiden, sollten wir in der CDU ebenso verfahren oder aber zumindest einen Bundesparteitag über die Annahme entscheiden lassen."

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, erklärte auf Twitter: "Der #spdbpt18 hat erstmal gesichert, dass Angela #Merkel weiter regieren kann und die #SPD-Spitze im Amt bleibt. Kann man machen, nur wird das weder dem Land noch der #SPD auf Dauer nützen. Es bleibt alles wie es ist. Schade, aber fast logisch. #GroKo".



Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke zollte per Kurznachrichtendienst Twitter der SPD Respekt für die "intensive Debatte". Zentrales Defizit bleibe bei allen GroKo-Partnern der Klimaschutz, so Zschocke. Landesvorstanssprecherin Christin Melcher sieht die Koalitionäre in der Pflicht, Eingeständnisse beim Familiennachzug, einer Bürgerversicherung und "sachgrundloser Befristung" zu machen. "CDU und CSU müssen von ihrer Regierungsarroganz runter und Verantwortung übernehmen.", so Melcher.

Quelle: MDR/dk/dpa