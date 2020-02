Die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen der AfD und der CDU wird auch in Sachsen stark kritisiert. Linke und SPD reagieren fassungslos, Ministerpräsident Kretschmer kritisiert seine eigene Partei scharf. In Leipzig gingen hunderte Menschen auf die Straße, um gegen die Wahl zu protestieren. Nur die AfD zeigt sich zufrieden und wittert Morgenluft.

Neben Demonstrationen in Thüringen gingen auch in Sachsen am Abend viele Menschen auf die Straße. Etwa 1500 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben unter dem Motto "Haltung zeigen - keine Zusammenarbeit mit der AfD" zu einer Spontandemonstration vor dem Neuen Rathaus in Leipzig. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD ) verurteilte die AfD in einer kurzen Ansprache scharf. Es könne nur eine Antwort auf diese Partei geben, sagte Jung, der derzeit um seine Wiederwahl kämpft: "Nein! Ihr seid keine Demokraten, mit Euch reden wir nicht, mit Euch diskutieren wir nicht. Euch zeigen wir ganz klar die rote Karte."