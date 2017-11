Politische Reaktionen aus Sachsen auf die Streichpläne von Siemens

Thomas Baum, SPD-Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Görlitz: "Es werden nicht nur tausende Jobs gefährdet. Mit solchen Entscheidungen wird auch die Zukunft ganzer Industrieregionen ohne Not erneut in Frage gestellt. Der Weltkonzern Siemens hat zuerst eine Verantwortung für seine Arbeitnehmer und für die Region. Siemens muss dieser gerecht werden und nicht nur an die Dividende seiner Aktionäre denken." Bildrechte: Thomas Baum