Kultusminister Christian Piwarz hat das 1,7-Milliarden-Euro schwere Lehrerpaket vorgestellt, um die Attraktivität des Lehrerberufs in Sachsen zu steigern. Wesentliche Punkte sind die Verbeamtung von Lehrern bis 42 Jahre, Höhergruppierung von Grundschullehrern und bessere Ausbildungsbedingungen und Einstiegsgarantien für Referendare. Doch das löst nicht überall Begeisterung aus. Viele Lehrer reagierten in Mails an MDR SACHSEN entsetzt, andere freuten sich über die Pläne. Der Lehrer- und Philologenverband und der Beamtenbund lobten die Entscheidung zur Lehrer-Verbeamtung. Kritik kam jedoch von der Linkspartei, FDP, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Landesschülerrat.