Die Sächsische Staatsregierung hat es aus Sicht des Landesrechnungshofes versäumt, sich in den vergangenen Jahren angemessen auf schlechte Zeiten vorzubereiten. Das geht aus dem am Montag vom Rechnungshofpräsidenten Karl-Heinz-Binus vorgestellten Jahresbericht für 2018 hervor. Einen großen Einfluss werden die Konjunkturschwankungen aufgrund der Bewältigung der Corona-Pandemie haben, so Binus.