Das Amtsgericht Leipzig hatte den Referendar Ende November 2018 wegen schweren Landfriedensbruchs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Zuvor hatte er seine Beteiligung an einem Aufmarsch von rund 250 Hooligans und Rechtsextremen am 11. Januar 2016 in dem linksgeprägten Leipziger Stadtteil Connewitz eingeräumt. Dabei war ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Das Landgericht Leipzig bestätigte das Urteil, einen Antrag auf Revision wies das Oberlandesgericht in der vergangenen Woche zurück. Der Verurteilte ist seit dem 1. November 2018 Rechtsreferendar am Landgericht Chemnitz.