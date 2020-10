Die Meißner Domgemeinde kann das Reformationsfest coronabedingt nur eingeschränkt feiern. Traditionell predigt an diesem Tag der Landesbischof im Dom. Die ursprünglich katholische Bischofskirche ist seit 1539 evangelisch, ebenso das Hochstift, welches heute zu seinen Kapiteltag zusammenkommt. Reformationsgottesdienste gibt es auch im Bautzner Dom St. Petri, in der Chemnitzer St. Jakobikirche, in der Leipziger Peterskirche oder in der George-Bahl-Kirche Forchheim im Erzgebirge.



Ebenso lädt die Dresdner Frauenkirche zu einem Festgottesdienst ein. Der Gottesdienst zum Reformationsfest in der Stadtkirche St. Marien Roßwein wird live von MDR Kultur übertragen. In der Stiftskirche St.Peter und Paul Göda bei Bautzen wird heute Christoph Rummel als neuer sorbischer Superintendent eingeführt. Die gesammelte landeskirchliche Kollekte soll dem Leipziger Gustav-Adolf-Werk zukommen, das ein evangelisches Rehazentrum in Litauen unterstützt.