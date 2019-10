Mit Gottesdiensten, Konzerten und Festen haben die evangelischen Christen in Sachsen den Reformationstag gefeiert. Dabei wurde an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren erinnert. Im Meißner Dom fand am Vormittag ein Gottesdienst zum Reformationsfest und zum Jubiläum 70 Jahre Evangelische Akademie statt. In der Leipziger Thomaskirche erklang am Nachmittag Felix Mendelssohn-Bartholdys "Elias". In der Dresdner Kreuzkirche sang der Kreuzchor beim Sakraments-Gottesdienst. - Der Reformationstag ist in neun Bundesländern ein arbeitsfreier Feiertag.