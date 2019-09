Der Dauerregen zum Wochenstart hat den Kleingärtnern nach langer Zeit wieder die Regentonnen gut gefüllt. Nach Angaben aus dem MDR-Wetterstudio sind seit Montagfrüh in Eilenburg 43 Liter pro Quadratmeter gefallen, in Oschatz knapp 38 und in Leipzig immerhin noch 33 Liter pro Quadratmeter. In einem durchschnittlichen Septembermonat fallen in der Region normalerweise rund 45 Liter pro Quadratmeter.

Rascher Anstieg der Flusspegel

Im Vogtland und Erzgebirge hat der Dauerregen am Montag zu einem raschen Anstieg der Flusspegel geführt. Nach Angaben des Umweltamtes stieg der Wasserstand der Weißen Elster bei Adorf innerhalb eines Tages um mehr als einen halben Meter auf 67 Zentimeter an. Ähnlich entwickelte sich die Lage an den Elster-Nebenflüssen und den Mulden. Da die meisten Niedrigwasser führten, wurden aber noch keine Warnstufen erreicht. Laut MDR-Wetterstudio fielen beispielsweise in Stützengrün innerhalb von 24 Stunden 40 Liter Regen pro Quadratmeter. In Morgenröthe-Rautenkranz waren es 46 Liter, in Bad Elster und in Bad Brambach 32 Liter pro Quadratmeter.

Etwas gemäßigter fielen die Regenmengen im Dresdner Raum und in Teilen der Oberlausitz aus. So wurden im Dresdner Stadtteil Strehlen im gleichen Zeitraum 29 Liter pro Quadratmeter gemessen und in Görlitz 18. Kubschütz bei Bautzen meldete wiederum 36 Liter pro Quadratmeter. Kurze heftige Unwetter gab es auch bei Kamenz, wo die Schwarze Elster schnell anstieg. Gießen ist dort in den Gärten erst einmal nicht notwendig.

