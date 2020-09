Modetrends - was wurde draus? - der Herren-Regenschirm

"Singing in the Rain" - was wäre dieser Song ohne den großen Herren-Regenschirm? Immer wieder taucht der Regenschirm auch in der Kunst auf. Ob nun bei Arthur Preil, Heinz Erhardt oder Helge Schneider. Die wohl früheste urkundliche Erwähnung eines Regenschirms in Europa ist über 1200 Jahre alt. Der Abt Alkuin von Tor schickt dem Bischof Arno von Salzburg einen Regenschirm und schreibt: "Ich sende dir ein Schutzdach, damit es von deinem verehrungswürdigen Haupte den Regen abhalte."



Fast noch einmal ein ganzes Jahrtausend dauert es dann, bis der Schirm nicht nur als Schutz gegen die Sonne, sondern gegen die Wassertropfen in Serie hergestellt wird. Der Taschenregenschirm, patentiert in Frankreich, ist somit auch schon 300 Jahre alt. Nicht ganz so klein wie unsere heutigen Knirpse, aber eben schon praktischer als das sperrige Modell davor.