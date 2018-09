Kretschmer: Ostdeutschland ist Seismograph

Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Gesellschaft. Deshalb engagiere sich die Sächsische Regierung schon seit den 1990er Jahren gegen rechte Tendenzen, sagte Kretschmer in seiner Regierungserklärung vor dem Sächsischen Landtag am Mittwoch. Viele Initiativen und Programme werden laut Kretschmer seither vom Freistaat unterstützt. Allein die Initiative "Weltoffenes Sachsen" sei mit bisher 40 Millionen Euro unterstützt worden. Doch der Kampf gegen rechtes Gedankengut könne nicht allein Sache des Staates sein. "Der Kampf muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen", sagte Kretschmer und erntete Beifall von der Mehrheit des Parlamentes. Dennoch sei es nicht gelungen, den Rechtsextremismus in seine Schranken zu weisen, räumte der CDU-Politiker ein. Deshalb werde die Regierung die Gespräche mit den Bürgern intensivieren, um Ängste, Sorgen und Protest besser in die Regierungsarbeit einfließen zu lassen.

"Es gab keinen Mob, keine Pogrome oder Hetzjagden"

Bildrechte: dpa Zu den Vorkommnissen in Chemnitz sagte Kretschmer, Straftaten gegen Journalisten und Ausländer würden verfolgt. Das gelte insbesondere für diejenigen, die mit Hass, Propaganda und Hitlergruß durch Chemnitz gezogen seien. Gleichzeitig verlangte Sachsens Regierungschef aber eine differenzierte Betrachtung. In vielen Medienberichten und Kommentaren über Chemnitz seien harte, pauschale und falsche Urteile getroffen worden. "Es gab keinen Mob, keine Pogrome oder Hetzjagden", so Kretschmer. Es sei auch keine Mehrheit gewesen, die in Chemnitz ausfällig geworden sei.



Nach der Tötung des 35-Jährigen hatte es in Chemnitz vereinzelte Attacken auf ausländisch aussehende Menschen gegeben. Die Bundesregierung hatte das am 27. August scharf verurteilt. Sowohl Regierungssprecher Steffen Seibert , als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprachen von Hetzjagden in Chemnitz.

Wir werden die Aufarbeitung nur leisten können, wenn wir differenzieren und nicht pauschalisieren. Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen

Ostdeutschland ist "Seismograph"

In diesem Zusammenhang warnte er vor überheblichen Urteilen über die Menschen in Ostdeutschland. Die neuen Länder seien ein "Seismograph" für gesellschaftliche Entwicklungen in ganz Deutschland. Laut Kretschmer braucht es einen parteiübergreifenden Konsens zur Migrationspolitik. Dabei gehe es auch um wirkungsvolle Regelungen für straffällige Asylbewerber oder sichere Drittländer. "Hier braucht es eine schnellere Rechtsanpassung", so Kretschmer.

AfD "außerhalb jeglicher Rechtsordnung"

Harsche Kritik übte der Regierungschef an der Rolle der AfD bei den Demos in Chemnitz. Die AfD sorge für eine Radikalisierung und Spaltung der Gesellschaft. Wer Begriffe wie Volksverräter verwende und mit Leuten demonstriere, die Ausländer "Gelumpe", "Dreckszeug" und "Viehzeug" nennten, stelle sich außerhalb jeglicher Rechtsordnung. Diese Partei sei keine Alternative für Deutschland. "Die wollen eine Alternative von Deutschland. Und dem werden wir uns entgegenstellen", so Kretschmer zum Schluss seiner Regierungserklärung.

Aufruf zu Respekt und Rücktrittsforderungen

Die Chemnitzer SPD-Abgeordnete Hanka Kliese sagte in der anschließenden Debatte: "Die Spaltung unserer Stadt wird nicht durch Demonstrationen überwunden, so wichtig und richtig es ist, jetzt Flagge zu zeigen. Wir können die Spaltung nur überwinden, wenn wir einander als Menschen begegnen, die Respekt haben". Valentin Lippmann von den Bündnisgrünen kritisierte Kretschmers Lob der Polizei. "Die Lage ist zu ernst, um herumzulavieren, auszusitzen und sich in der unions-typischen Wagenburg des ‚Alles-Richtig-Gemacht‘ zu verschanzen." Die Bilder und die Fakten aus Chemnitz sprächen eine klare Sprache. Jetzt brauche es ein Problembewusstsein und keinen Innenminister, der unter Realitätsverweigerung leidet. "Wenn Sie Herr Professor Wöller immer noch glauben, am vorletzten Montag in Chemnitz alles im Griff gehabt zu haben, dann sind Sie in der aktuellen Situation schlicht der falsche Mann an dieser Stelle.

Quelle: MDR/mwa