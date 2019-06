Sicherheitskampagne und mehr Verkehrskontrollen in Dresden

Die Polizeidirektion Dresden startet am Dienstag in Sachsens Landeshauptstadt eine Verkehrssicherheitskampagne unter dem Motto "Respekt durch Rücksicht!". Im Mittelpunkt stehen dabei Radfahrer. Vom 18. Juni bis zum ersten Schulferien-Wochenende am 6./7. Juli soll es in Dresden deutlich mehr Verkehrskontrollen geben. Die sächsische Bereitschaftspolizei und das Ordnungsamt der Stadt unterstützen die Aktion mit eigenen Einsatzkräften.