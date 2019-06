Trucker fährt in Bannewitz auf drei Autos auf

Am Freitagvormittag hat sich auf Bundesstraße 170 im Bannewitzer Ortsteil Hänichen ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Nach MDR-Reporterinformationen bemerkte ein Lkw-Fahrer kurz vor dem Pulverweg in Richtung Dresden drei vor ihm haltende Autos zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Wagen auf. Drei Menschen wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.