In Sachsen sind in den vergangenen drei Jahren 24 mutmaßliche Straftäter trotz dringenden Tatverdachts aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilte das Justizministerium auf Anfrage des MDR mit. In diesem Jahr habe es bereits sechs solcher Fälle gegeben. Grund für die Entlassungen aus der U-Haft ist in der Regel, dass die Gerichtsverfahren zu lange dauern.