Die Bauarbeiten an der Augustusbrücke Dresden werden sich noch ein weiteres Jahr hinziehen. Die Brücke soll nun nicht 2020, sondern erst im Jahr 2021 wieder geöffnet werden, sagte Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain am Dienstag. Im August/September würden Brüstung und Fußweg auf einer Seite fertiggestellt, dann sei die andere Seite dran. Als letzten Baustein nannte der Baubürgermeister Arbeiten in der Mitte an Gleisen und der Fahrbahn. "Das Ganze wird sich voraussichtlich noch bis ins Jahr 2021 hinziehen.