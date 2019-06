Die Buchhändlerin Susanne Dagen aus Dresden-Loschwitz ist im September 2018 zu Unrecht von einem Seminar innerhalb der Tagung "Die neue Mitte? Rechte Ideologien und Bewegungen in Europa" im Dresdner Hygienemuseum ausgeschlossen worden. Dieses Urteil hat am Freitag das Landgericht Dresden verkündet. Der Ausschluss sei rechtswidrig gewesen, teilte der Vorsitzende der Zivilkammer, Peter Kieß, mit. Allerdings erhält Susanne Dagen weder Schmerzensgeld in Höhe der geforderten mindestens 5.000 Euro, noch bekommt sie das Tagungsgeld zurück.