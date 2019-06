Schneller als die Feuerwehr - Wannengeburt in Dresden

Der Feuerwehr zuvor gekommen ist ein Baby in Dresden, das am Dienstagmorgen in einer Badewanne geboren wurde. Die werdende Mutter hatte zurvor über Handy die Feuerwehr um Hilfe gerufen. Nach deren Angaben berichtete die Frau, dass sie allein im Badezimmer war und die Wehen bereits eingesetzt hatten. Die eintreffenden Einsatzkräfte öffneten die geschlossene Eingangstür. In der Wohnung fanden sie die Frau mit ihrem Neugeborenen in der Badewanne vor. Mutter und Kind ging es gut.