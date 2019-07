Die Freibäder in Dresden können auf einen wahren Rekordmonat Juni zurück blicken. Wie Lars Kühl, Pressesprecher der Dresdner Bäder GmbH, am Montag mitteilte, strömten am Sonntag 21.783 Gäste in die acht Dresdner Freibäder und stellten damit einen neuen Tagesrekord auf. Allein das Stauseebad Cossebaude habe am letzten Junitag 5.279 Besucher angelockt. Dies bedeute einen neuen Allzeit-Rekord für ein einzelnes Bad in der Geschichte der Dresdner Bäder GmbH, so Kühl. Den alten Rekord habe das Naturbad Mockritz mit 5.053 Gästen erst am Mittwoch der Vorwoche aufgestellt. Insgesamt besuchten im Juni rund 200.00 Besucher die Freibäder in Dresden.