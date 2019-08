Zwei junge Männer haben in der Nacht zum Dienstag in Dresden einen Geländewagen gestohlen und damit mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, hatten die beiden stark alkoholisierten 19-Jährigen den Wagen vom Parkplatz eines Hotels in der Innenstadt entwendet. Anschließend fuhren die beiden Männer mit dem Fahrzeug im Stadtteil Pieschen gegen eine Hauswand, beschädigten danach Tische und Stühle im Außenbereich einer Gaststätte und rammten schließlich ein weiteres Auto. Erst an der Kreuzung Robert-Matzke-Straße/Altpieschen konnten sie von der Polizei gestoppt werden. Der Beifahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.