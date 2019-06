Inmitten des touristischen Trubels an der Dampferanlegestelle des Dresdner Terrassenufers leben Biber. Das hat selbst die Untere Naturschutzbehörde Dresdens überrascht. In der Stadt würden etwa 45 bis 50 Biber leben. "Weil gewisse Wohnungsnot und Druck" auf den Nagern laste, suchte sich ein Biberpärchen eine Betonhöhle in einem Kanal, die aus menschlicher Sicht eher ungeeignet erscheint, erklärt Harald Wolf vom Umweltamt Dresden.

Mitarbeiter der Schifffahrtsgesellschaft "Weiße Flotte" sehen die Tiere regelmäßig am frühen Mogen und in der Dämmerung. In Anlehnung an ihre einstiges Firmenmaskottchen haben sie die Biber am Terrassenufer "Elbi" getauft.