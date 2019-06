Großbrand in Coswig gelöscht - Halle weitestgehend zerstört

Der Großbrand in einer ehemaligen Zellstofffabrik in Coswig bei Meißen ist nach sechs Stunden in der Nacht zum Sonntag gelöscht worden. Ein Sprecher der Polizei sagte am Sonntag MDR SACHSEN, die Halle im Stadtteil Kötitz sei weitgehend zerstört. Die Brandursache sei noch unklar. Die Experten würden in den kommenden Tagen mit ihrer Untersuchung beginnen. Zuvor müssten alle Glutnester gelöscht sein.



Bei dem Feuer in der ehemaligen Zellstoffabrik waren mehrere Feuerwehren aus Coswig und dem Umland im Großeinsatz. Der Brand konnte nach sechs Stunden gelöscht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.