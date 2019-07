Mittwochfrüh gegen halb 4 Uhr ist die Feuerwehr in Dresden zu einem Brand im Stadtteil Gruna gerufen worden. Nach MDR-Reporterinformationen soll in einem der Hochhäuser auf der Rosenbergstraße in der vierten Etage ein Abtreter Feuer gefangen haben. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Bewohnerin wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.