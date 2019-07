In einem Firmengebäude in Dresden-Pieschen hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 1:15 Uhr in einer Manufaktur für Hundebetten an der Großenhainer Straße aus. Die Flammen griffen von einer Mülltonne auf das Gebäude über und beschädigten das Dach. Die Feuerwehr war schnell am Ort und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.