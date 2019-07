Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in der Dresdner Friedrichstadt ist am Donnerstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Das Feuer war gegen 2:45 Uhr gemeldet worden. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatten umgehend alle anderen Bewohner geweckt und in Sicherheit gebracht. Sie wurden zunächst in einem Bus der Verkehrsbetriebe gebracht und betreut. Dem bewusstlosen Bewohner der Brandwohnung konnte Reporterangaben zufolge jedoch trotz sofortiger Reanimation nicht mehr geholfen werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.