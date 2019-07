Nach einem Brand in Dresden-Friedrichstadt untersuchen derzeit Spezialisten der Kriminalpolizei und der Feuerwehr den Brandort. Betroffen ist eine Obdachlosenunterkunft an der Bauhofstraße. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Hauses aus. Bei den Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute einen Mann tot auf. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich höchstwahscheinlich um einen 54 Jahre alten Heimbewohner. Nach einer richterlichen Anordnung soll der Leichnam nun obduziert werden, um die Todesursache herauszufinden. Es wird vermutet, dass der Mann an einer Rauchvergiftung gestorben ist. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt, hieß es.