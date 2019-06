Ausgebranntes Auto in Coschützer Tunnel

Im Coschützer Tunnel ist am Sonnabendmittag ein Pkw abgebrannt. Der Audi war während der Fahrt mit technischen Problemen liegengeblieben. Als der Fahrer ausstieg, fing der Wagen an zu brennen. Der Mann konnte sich und seinen Hund in Sicherheit bringen.